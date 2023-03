Una mail minaccia l’International school of Florence di un attacco bomba, ma è un falso allarme

Firenze, stamani una mail ha annunciato la presenza di una bomba nei pressi dell’International School of Florence, a seguito di controlli nelle due sedi, si è confermato il falso allarme.

I dirigenti della scuola americana di Firenze hanno denunciato ai carabinieri una mail dal mittente nascosto che minacciava l’International School of Florence di aver posto delle bombe nelle vicinanze di una delle due sedi dell’istituto. Si indicava che sarebbero esplose prima dell’inizio delle lezioni.

Così sono scattati diversi controlli dei carabinieri della compagnia Oltrarno e delle Alpi – un reparto nato per garantire il tempestivo e qualificato intervento in questi casi – presso i due immobili della International school of Florence, che si trovano uno nel Comune di Bagno a Ripoli e l’altro a Firenze. I controlli hanno dato esito negativo, anche se ormai le sedi erano già state evacuate dopo l’annuncio dello stop alle lezioni per oggi.

I militari, dopo aver garantito il deflusso di insegnanti e studenti, hanno provveduto a cinturare le aree e successivamente sono intervenuti con le unità cinofile anti esplosivo del nucleo cinofile dell’Arma e della polizia di Stato. Questi hanno eseguito una bonifica, non trovando alcun ordigno. Continueranno gli accertamenti per identificare gli autori dell’email, oltre ad altre verifiche attraversi gli impianti di video sorveglianza degli istituti.