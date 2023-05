Un uomo a Firenze, si arrampica su una gru con striscione ‘Basta sfratti’. ‘Sinistra Progetto Comune’: “Solidarietà alla persona salita sulla gru”

Firenze, un uomo si è arrampicato su una delle gru del cantiere del ‘The Social Hub’, già The Student Hotel, in costruzione in viale Belfiore ed ha esposto uno striscione con scritto ‘Basta sfratti’.

“Siamo in viale Belfiore stamani, al fianco del presidio nato in solidarietà ad un uomo salito sulla gru. – si legge in un comunicato firmato da Sinistra Progetto Comune – La sofferenza sociale del territorio pretende visibilità, perché ci sono di fatto bisogni negati, diritti senza risposta”.

“Sappiamo che vicino alla nostra città si vive una situazione di grande sofferenza, – continua il comunicato dei consiglieri comunali Dmitrij Palagi, Antonella Bundu – per i cambiamenti climatici e le drammatiche conseguenze del maltempo. Ma i tempi dello sfratto non li hanno stabiliti né il nucleo familiare né i movimenti”.

“Chiediamo alla politica che governa Comune e Regione di individuare una risposta rapida per questa vicenda, pur riconoscendo che anche dal governo nazionale devono arrivare investimenti per nuove edilizia residenziale pubblica, sulla cui assenza hanno responsabilità tutti gli ultimi esecutivi”.