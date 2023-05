Maltempo, treni ancora rallentati sulla Bologna-Prato e smottamento e code sulla A1 a Sasso Marconi

Firenze, sulla linea convenzionale Bologna – Prato, la circolazione ferroviaria “permane rallentata per danni dovuti al maltempo”.

Gli effetti sul trasporto ferroviario sono di “rallentamenti fino a 30 minuti per i treni Intercity e Regionali, fino a 80 minuti per i treni dell’Alta Velocità deviati”. Così gli aggiornamenti di mercoledì sera di Rfi riguardo alla situazione dei treni nel tragitto appenninico tra Emilia e Toscana, a causa del maltempo.

Gli Intercity Notte “continuano a circolare garantendo un servizio universale” e a seguito dell’aggravarsi delle condizioni meteo “sono costretti ad effettuare delle deviazioni di percorso che possono incidere in modo significativo sul tempo di percorrenza con ritardi dell’ordine dei 180′”: è quanto hanno fanno sapere da Trenitalia dopo i ritardi sulle corse a seguito del maltempo in Romagna che ha bloccato alcune linee ferroviarie.

Giovedì mattina autostrade per l’Italia segnala14 chilometri di coda sulla A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 direttissima in direzione Firenze, a causa di un importante smottamento, “costantemente monitorato” dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore. Al fine di preservare la percorribilità del tratto in direzione sud è stato pertanto necessario attivare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta all’altezza del km 212.