Un pomeriggio in ricordo di Andrea Mi

Sabato 18 aprile ricorderemo ancora una volta Andrea Mi, l’amico e collega recentemente scomparso. Dalle 16 sulle frequenze di Controradio

Ricorderemo Andrea Mi con gli interventi di musicisti, scrittori, architetti, dj’s che hanno avuto la fortuna di conoscere e collaborare con lui. Lo faremo anche con i vostri messaggi che leggeremo in diretta attraverso il nostro numero WhatsApp 366 6260155. Tra gli interventi proposti quello dell’Assessore alla Cultura di Firenze Tommaso Sacchi, lo scrittore chef Don Pasta, Pardo dei Casino Royale, Alex Neri dei Planet Funk, Nandu Popu dei Sud Sound System, Jaka e molti altri…

In conduzione Giustina Terenzi. Dalle 16 alle 18.45

Frequenze 93.60/98.90 per la Toscana in streaming su www.controradio.it