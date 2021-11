By

Un nuovo nido d’infanzia in Oltrarno

Play Episode





Pause Episode





Mute/Unmute Episode





Rewind 10 Seconds



1x



Fast Forward 30 seconds

00:00

/



00:02:06

Share



Share







Link Embed

Un nuovo nido d’infanzia in Oltrarno presso l’Istituto San Pier Martire di Firenze. È stato infatti inaugurato sabato 20 novembre, il nido “Chicco d’Uva”, destinato ai bambini dai 12 ai 36 mesi.

La struttura, che è gestita dalla Fondazione Don Renato Fissi e fa parte della rete Scuole per Crescere, gruppo di scuole paritarie della Toscana, andrà ad implementare il percorso formativo. Il nido si colloca accanto ai locali della scuola dell’infanzia e nasce con l’intento di creare un polo all’interno di una progettualità condivisa volta a garantire una continuità educativa dai 12 mesi ai 6 anni e dai 6 ai 14 anni.

L’Istituto San Pier Martire, situato nella zona dell’Oltrarno Fiorentino, è una struttura storica quattrocentesca che ospita, da più di due secoli, la scuola dell’infanzia e primaria. In un contesto di 1000 mq, con un chiostro interno, è inoltre abitato da una famiglia religiosa di Suore Domenicane che qui vivono e lavorano dalla metà del 1500.

Leonardo Alessi, direttore di Scuole per Crescere, afferma: “La nascita di questo nuovo nido d’infanzia permetterà all’Istituto San Pier Martire, una delle realtà storiche del panorama formativo toscano, di garantire una continuità scolastica importante ai ragazzi e alle famiglie coinvolte. Siamo sicuri che il Chicco d’Uva rappresenterà un punto di riferimento didattico per la città e per le sue famiglie”.