Un libro racconta il potere delle immagini, il 9 ottobre alla “Città dei lettori”

Dalle opere d’arte alle fotografie, alle copertine dei libri e ai disegni: presentazione del saggio del disegnatore grafico Riccardo Falcinelli. L’appuntamento, avrà luogo venerdì 9 ottobre, ore 18.30, all’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Un viaggio che parte dai musei e finisce nelle nostre librerie, ai nostri schermi da social network: il disegnatore grafico Riccardo Falcinelli spiega come funzionano le immagini, in “Figure”, il suo nuovo libro edito da Einaudi per la collana Stile Libero Extra.

Il saggio “Figure”, è un libro per chi vuole non solo capire le immagini, ma anche inventarne di nuove, con 500 immagini a colori illustra le botteghe di pittori, gli studi di fotografi e registi, da Raffaello a Stanley Kubrick.

La partecipazione all’evento è libera, con prenotazione obbligatoria,tramite questo link