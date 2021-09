UFO nei cieli di Los Angeles?

By

Los Angeles, alcuni degli gli abitanti della metropoli californiana, alla vista di un mozzafiato UFO che ha illuminato il tramonto della California del sud, hanno pensato o che la fine del mondo fosse finalmente arrivata o che una nave aliena iridescente stesse solcando i cieli.

Molte persone hanno fermato le loro automobili ai bordi delle strade per scattare foto e video dell’incredibile vista di quello che da molti al momento veniva classificato come un UFO.

Ma in realtà, lo spettacolo era di origine nostrana e non aliena, si trattava infatti del razzo di SpaceX Falcon 9, lanciato dalla Base Aerea di Vandenberg alle 17:27 pacific time, che trasportava 10 satelliti nell’orbita terrestre bassa.

I satelliti faranno parte di una costellazione operata da Iridium Communications e, per la cronaca, ci è dato sapere che tutti e 10 i satelliti sono stati posizionati con successo.

Per la verità le autorità avevano avvertito in anticipo che il lancio sarebbe potuto essere stato visto in tutta la California meridionale ed oltre, ma nonstante questo, il Corpo dei vigili del fuoco di Los Angeles ha dovuto spiegare alle migliaia di cittadini, che hanno intasato i centralini preoccupati, che “le luci misteriose nel cielo” provenivano dal lancio del razzo dalla base di Vandenberg.