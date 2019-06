Uffizi: Schmidt alle star del Firenze Rocks, ‘venite a visitare il museo’

Così il direttore della Galleria, Eike Shmidt, invita i protagonisti del festival: “cari Tool, caro Ed Sheeran, caro Eddie Vedder, cari The Cure. Il rock è una grande arte, e l’arte è da sempre grande amica del rock: per questo voglio invitarvi, insieme ai vostri fan, in uno dei posti più rock di Firenze, la Galleria degli Uffizi”.

Un appello per portare le stelle del rock a visitare gli Uffizi è stato lanciato dal direttore Schmidt in un videomessaggio pubblicato sul sito e sui canali social della Galleria a pochi giorni da Firenze Rocks, la kermesse in programma dal 13 al 16 giugno all’ippodromo Visarno.

“Voglio dire – continua il direttore -, conoscete qualcuno di veramente più rock del nostro Caravaggio? Vi faccio un in bocca al lupo per i vostri fantastici concerti e vi aspetto tutti, qua in Galleria, per presentarvi i nostri capolavori!”.

L’omaggio della galleria ai protagonisti ed ai fan della manifestazione, come si legge in una nota, vuole testimoniare il legame tra il museo e questo genere musicale: poco più di una settimana fa, sono stati gli Imagine Dragons a visitare il museo (dopo il concerto alla Visarno Arena) ed alcune settimane fa era stata la volta di Elton John che lo ha definito “uno dei musei più belli del mondo”. In occasione del lancio del video su Twitter, infine, gli Uffizi propongono anche il loro hashtag tematico, invitando tutti i fan del rock e dell’arte ad utilizzarlo per i loro post e immagini: #uffiziRocks”.