Uffizi: Schmidt non rinnovato. Nardella, nessun atto punitivo

Firenze, il direttore de La Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, non ha ricevuto il rinnovo del mandato. Il sindaco Dario Nardella si è però premurato di far sapere che non si tratta di un atto punitivo in seguito alle tante polemiche avvenute il questi giorni.

Infatti, durante un intervista a ‘Primo Piano’ su Rtv38, Dario Nardella ha affermato che “Ho avuto un breve colloquio telefonico con il ministro Sangiuliano”, nel quale “mi ha fatto osservare che la questione del direttore Schmidt è legata alla scadenza naturale del doppio mandato, che non può essere prorogato secondo la legge italiana“.

Nardella ha poi aggiunto “Non vorrei che anche la scadenza di Schmidt fosse letta come un atto punitivo“. Secondo il sindaco fiorentino, infatti, tale lettura “sarebbe probabilmente un fatto sproporzionato rispetto alla realtà della situazione, cioè rispetto al fatto che c’è una scadenza naturale del mandato del direttore”. Nardella ha anche spiegato di aver avuto un breve colloquio con la nuova soprintendente ad Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze, Antonella Ranaldi: “Sento come molto forte – ha osservato – il dovere di garantire la collaborazione a tutti i livelli istituzionali, e ho lavorato in questa direzione anche in passato nonostante le note difficoltà”.