Uffizi, Rsu: per aperture festivi 70 addetti in appalto

Toscana, Gallerie degli Uffizi di Firenze, 70 addetti in appalto per aperture festive. Questo quanto affermato in una nota da Rsu Opera e Filcams Cgil.

Sale a 70 il numero dei lavoratori Rsu impiegati a svolgere attività di sorveglianza all’interno delle Gallerie degli Uffizi della città di Firenze per scongiurare la chiusura del Primo gennaio.

La nota diffusa da Rsu Opera e da Filcams Cgil ci fa sapere che è arrivata un ulteriore richiesta di personale, da parte della Direzione delle Galleria degli Uffizi, per incrementare le attività di sorveglianza.

Nella nota rilasciata da Rsu Opera e da Filcams Cgil si legge che, “con l’ulteriore richiesta di personale arrivata in extremis dalla Direzione delle Gallerie degli Uffizi per scongiurare la chiusura del Primo Gennaio (nonostante il Decreto Franceschini in vigore), sale a 70 il numero dei lavoratori di Opera che durante le festività andranno a svolgere straordinariamente la mansione di sorveglianza all’interno delle Gallerie degli Uffizi“.

“Ora, piaccia o non piaccia è incontrovertibile – si spiega ancora nella nota rilasciata da Rsu Opera e da Filcams Cgil -: a Firenze, i lavoratori in appalto stanno garantendo tutte le aperture straordinarie programmate per il 26 dicembre, il Primo e il 2 Gennaio del più importante museo statale italiano”.