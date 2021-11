Uffizi: dieci mostre in cinque anni, intesa a Shanghai

Uffizi: firmato un accordo tra le Gallerie degli Uffizi e il Bund One Art Museum di Shanghai che getta le basi per una partnership di 10 mostre in cinque anni (2022-2027).

In base all’intesa, spiega una nota, gli Uffizi collaboreranno per organizzare a Shanghai 10 esposizioni dalle proprie collezioni e predisporre scambi culturali e occasioni di studio. Già firmati contratti per la realizzazione delle prime tre mostre, che porteranno per la prima volta al museo di Shanghai alcuni fra i più celebrati capolavori della storia dell’arte, tra questi le opere di Sandro Botticelli. Oggi la presentazione dell’iniziativa in Cina.

La prima mostra, che aprirà nella primavera del 2022, sarà “Botticelli e il Rinascimento” con circa 50 opere esposte per rivelare la magnificenza dell’arte di Sandro Botticelli e di alcuni noti artisti a lui contemporanei. La seconda esposizione avrà luogo fra settembre 2022 e gennaio 2023, proponendo una delle collezioni di autoritratti più suggestive al mondo: “Autoritratti, capolavori dagli Uffizi”, una storia di protagonisti della vita culturale dal 1500 al XXI secolo. Da marzo a luglio 2023, sarà la volta di “Capolavori del Settecento dagli Uffizi”, opere classiche ed espressioni della varietà di scuole del Settecento. Il progetto pluriennale, si sottolinea, è il frutto di uno sforzo condiviso, sostenuto dal ministero della Cultura, dal ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale con l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica popolare cinese e il consolato generale d’Italia a Shanghai e l’Istituto Italiano di cultura a Shanghai.

Per Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, “la presenza continuativa degli Uffizi a Shanghai nei prossimi cinque anni è strategica per la conoscenza diretta delle nostre collezioni – ricche, diverse e uniche al mondo – e dell’Italia stessa in Cina. Si tratta di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa di grande rilevanza globale, in grado di aprire e sostenere dialoghi profondi tra le culture, e di saldare l’amicizia tra i nostri due popoli”

Questa iniziativa ha il valore strategico di intensificare la conoscenza e l’apprezzamento per il patrimonio culturale italiano in un hub come Shanghai, che affacciandosi sul grande palcoscenico cinese offre alla cultura italiana risonanza globale”. Così il ministro della Cultura Dario Franceschini in merito al progetto espositivo pluriennale delle Gallerie degli Uffizi con il Bund One Art museum Shangai presentato oggi in Cina.