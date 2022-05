🎧 UE, Nardella: "condivido parole Draghi, serve svolta" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:51 Share Share Link Embed

Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine della presentazione del Festival d’Europa (5-12 maggio).

“Condivido al 100% le dichiarazioni del presidente Draghi a Strasburgo, a cominciare dal fatto che per dare una svolta positiva e di successo alla conferenza sul futuro dell’Europa occorre prevedere la modifica dei trattati”. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine della presentazione del Festival d’Europa (5-12 maggio).

“Anche come presidente di Eurocities – ha spiegato Nardella- la più grande associazione europea di città, esprimo favore per l’inserimento del voto a maggioranza per superare il tabù della unanimità sulle decisioni più rilevanti, e dall’altro lato il coinvolgimento più attivo delle città e dei sindaci nei processi di decisione sull’Europa. Sono due punti per noi fondamentali, anche perché se non si dà una svolta al dibattito alla Conferenza sul futuro dell’Europa rischiamo che questa conferenza si tramuti in un clamoroso flop”.

Nardella ha detto di condividere “anche la posizione che Draghi ha assunto riguardo proprio al futuro dell’Europa, che appunto deve essere un’Europa non solo finanziaria ma anche un’Europa politica, un’Europa dei diritti sociali, un’Europa che mette le città al centro e dunque mette al centro le comunità locali, quindi sono veramente felice di questo discorso che peraltro attraverso Draghi conferisce all’Italia un ruolo di leadership nel contesto politico e istituzionale dell’Unione Europea”.