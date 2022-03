Ucraina: parte 4/a spedizione aiuti Misericordie della Toscana

Ucraina – Partirà lunedì mattina alle 8 dalla Mercafir di Firenze la quarta spedizione organizzata dalla Federazione regionale delle Misericordie per portare aiuti dalla Toscana verso l’Ucraina.

Sedici i mezzi della colonna: undici provenienti dai coordinamenti territoriali di Empoli, Lucca e Siena, uno della Federazione regionale, tre tir e un furgone della Confederazione nazionale.

A bordo farmaci, medicinali da medicazione, alimenti non deperibili e altri generi di prima necessità. Al rientro due mezzi porteranno in Italia due mamme e quattro bambini per un’operazione di family linking.

All’andata i mezzi faranno una tappa a Vienna domani sera e proseguiranno martedì mattina per Cracovia e Lublino, in Polonia, dove scaricheranno gli aiuti, per i quali sono stati individuati referenti locali e canali sicuri e verificati per l’instradamento verso l’Ucraina. Il rientro è previsto entro giovedì sera.

Nei giorni scorsi dalla Toscana sono già partite, sotto il coordinamento della Federazione regionale delle Misericordie, tre missioni: una del coordinamento fiorentino, una dei coordinamenti di Livorno e Pisa e una dei coordinamenti di Siena, Grosseto e Arezzo.

“Il lavoro di coordinamento che il Dipartimento sta portando avanti con i vari soggetti ed enti del Terzo Settore che in questa emergenza sono in prima linea nelle attività di assistenza alla popolazione ha permesso di garantire, in tempi rapidissimi, l’individuazione di strutture protette per l’accoglienza di oltre cento persone fragili evacuate dall’Ucraina grazie alla Croce Rossa Italiana”. Lo rende noto il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, a detta del quale “questa operazione dimostra, ancora una volta, l’importanza di muoversi in modo sinergico per rispondere a uno scenario di enorme complessità”.