Controradio News ore 7.25 – 21 marzo 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un uomo di 35 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri lungo la strada provinciale 61 di Poggio Adorno a Fucecchio. Secondo quanto ricostruito al momento dai carabinieri l’auto della vittima è finita contro un albero prendendo poi fuoco. Per il conducente inutili i soccorsi. La vittima è un uomo originario di Cuba e residente a Carmignano (Prato).

Controradio news – Un motociclista sedicenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena dopo un incidente avvenuto durante una gara nel crossodromo di Montevarchi (Arezzo). Tutto, secondo quanto spiegato, è accaduto poco prima delle 16 di ieri: il giovane era in sella alla sua moto quando ne avrebbe perso il controllo finendo a terra. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti.

Controradio news – Incendio sulla collina sopra Montignoso, in provincia di Massa Carrara, dove all’ora di pranzo di ieri si è sviluppato un rogo in una zona ricoperta da castagni, querce e piante resinose che, a causa del vento, ha reso da subito necessario l’intervento di due elicotteri del servizio regionale antincendi boschi a cui, per la presenza in zona di abitazioni, si sono aggiunti due canadair che con i loro lanci hanno contenuto le fiamme. L’invio di altre squadre in serata: per le operazioni di bonifica e di controllo che sono andate avanti l’intera notte.

Controradio news – Quattro arresti e una denuncia in seguito agli incidenti verificatisi nel corso del corteo, sabato sera a Firenze, contro lo sgombero di un palazzo in viale Corsica. In totale, secondo quanto si è appreso, sono otto i poliziotti rimasti contusi. Alla manifestazione hanno preso parte circa 500 persone, appartenenti all’area anarco antagonista. Vari i momenti di tensione, con lancio anche di bombe carta e fumogeni contro le forze dell’ordine. Quest’ultime hanno effettuato interventi di contenimento anche con l’impiego di lacrimogeni. Le indagini, svolte dalla Digos, proseguono ora anche attraverso l’analisi di vario materiale video per risalire agli autori dei danneggiamenti avvenuti lungo il corteo.

Controradio news – Intervento della stazione di Querceta (Lucca) del Soccorso alpino della Toscana sul monte Forato, nelle Alpi Apuuane per soccorrere una donna di 49 anni caduta per circa trenta metri mentre cercava di recuperare il suo cane. I soccorritori hanno stabilizzato l’infortunata che poi è stata recuperata a bordo dell’elicottero per essere trasportata all’ospedale Versilia.

Controradio news – Partirà questa mattina dalla Mercafir di Firenze la quarta spedizione organizzata dalla Federazione regionale delle Misericordie per portare aiuti dalla Toscana verso l’Ucraina. Sedici i mezzi Undici mezzi provenienti dai coordinamenti territoriali di Empoli, Lucca e Siena, uno della Federazione regionale, tre tir e un furgone della Confederazione nazionale. A bordo farmaci, medicinali da medicazione, alimenti non deperibili e altri generi di prima necessità. Al rientro due mezzi porteranno in Italia due mamme e quattro bambini.