Uccide ladro: su facebook oltre 6mila iscritti per gruppo, “Io sto con Fredy”

Sono già oltre 6mila i membri del gruppo facebook ‘Io sto con Fredy’ creato poche ore fa con lo scopo di “raccogliere ed organizzare iniziative di solidarietà in favore di Fredy Pacini e della sua famiglia” dopo i fatti di Monte San Savino (Arezzo).

Tanti anche i messaggi di sostegno all’imprenditore Fredy Pacini, pubblicati sulla pagina personale di Pacini che nelle scorse settimane aveva condiviso anche un post del ministro dell’Interno con una foto di Salvini che tiene in mano un cartello in cui c’è scritto: ‘Se non vuoi il Crocifisso torna al tuo paese’.

Scorrendo la cronologia, Pacini ha più volte condiviso post di Salvini, ma anche video e notizie di cronaca con protagonisti i migranti. Condiviso anche un post che ritrae la foto di uno scontrino della mensa del Senato con scritto ‘Vergognosi alla mensa del Senato la tagliata di manzo costa 3,41 euro. La gente muore di fame, loro ingrassano’.