Tuttomeritomio, al via il secondo anno del programma

La cerimonia in streaming con la ministra Azzolina. Erano connessi i 146 nuovi talenti selezionati con il secondo bando del programma che consente a studenti e studentesse in condizioni di disagio economico di proseguire i propri studi fino alla laurea

Ha preso il via ufficialmente il secondo anno del programma #Tuttomeritomio, promosso da Fondazione CR Firenze e da Intesa Sanpaolo. 146 nuovi talenti selezionati fra 17 e 19 anni, che vanno ad aggiungersi ai 148 giovani reclutati lo scorso anno.

La cerimonia è stata trasmessa in streaming. Hanno partecipato la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori e il Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo Luca Severini; ancora fra le autorità locali: il Sindaco Dario Nardella, il Prefetto Alessandra Guidi e il Rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei. A moderare Claudio Tucci, giornalista de Il Sole 24 Ore.

“Un’iniziativa bellissima, davvero lodevole – afferma Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione -. Non è solo una borsa di studio, è un progetto che prende per mano studentesse e studenti e li accompagna in un percorso di crescita. Assecondando talento e passione e abbattendo barriere, anche di natura economica. Un’idea lungimirante e rispettosa della Costituzione, perché valorizza il concetto di scuola come ascensore sociale”.

Il programma avviato nel 2019, permette a giovani ad “alto potenziale” e in condizioni di disagio economico di proseguire i propri studi fino alla laurea grazie a una borsa di studio. Oltre al sostegno economico, infatti, affianca loro attività di “mentoring” per l’ampliamento di competenze specifiche attraverso un percorso, singolo e collettivo, di continuo stimolo, finalizzato alla crescita globale della persona. I ragazzi e le ragazze si impegnano dall’altra parte a mantenere la media scolastica alta e a partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari del programma. Con un impegno di 7,5 milioni di euro, saranno sostenuti gli studi di un totale di 400 studenti nell’arco temporale di sei anni (2019-2025).

“Ringrazio la Ministra Azzolina per la sua partecipazione a questo momento così importante per chi ha creduto nel programma #Tuttomeritomio trasformandolo in una realtà ormai avviata, ma soprattutto per lo sviluppo e la crescita di questi ragazzi che ne determineranno il futuro – afferma Luigi Salvadori, Presidente della Fondazione CR Firenze -. Mai come negli ultimi mesi abbiamo avuto conferma del fatto che investire sui giovani e in particolare sui talenti è necessario per affrontare le sfide che abbiamo davanti. La Fondazione insieme con Intesa Sanpaolo ha deciso di puntare su questi giovani chiedendo loro di impegnarsi come hanno sempre fatto, recepire gli stimoli e le tante attività che il programma prevede, fino a raggiungere la laurea. Ci aspettiamo che il loro talento un domani contribuisca a costruire un mondo migliore. In bocca al lupo per il vostro percorso, noi crediamo in voi”.

“Oggi celebriamo il talento, il merito e il futuro delle giovani generazioni, che hanno il diritto di avere tutte le opportunità di crescita culturale e professionale a partire dal percorso di studi – commenta Luca Severini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. Dare avvio al secondo anno di #Tuttomeritomio ci rende orgogliosi e fortifica il ruolo del nostro Gruppo su questo territorio grazie al supporto offerto ai nostri giovani attraverso un credito senza garanzie basato soltanto sull’impegno nello studio. Intesa Sanpaolo attribuisce un ruolo centrale ai progetti rivolti alla crescita sociale e con questo progetto puntiamo a dare ai giovani un vero benvenuto tra gli adulti sostenendo i loro sogni e le loro ambizioni attraverso il perseguimento dei loro obiettivi scolastici. Con iniziative come questa e con alleati come la Fondazione CR Firenze sosteniamo concretamente il capitale umano e la competitività”.