Turista in arresto cardiaco davanti Venere di Botticelli a Uffizi, salvato

Un turista 70enne è stato colto da un malore mentre oggi alle Gallerie degli Uffizi di Firenze stava ammirando la Venere del Botticelli.

L’uomo si è accasciato improvvisamente a terra vittima di un arresto cardiaco ed è

stato salvato dal tempestivo intervento di quattro medici romani, anche loro in vista al museo, utilizzando uno dei defibrillatori posizionati all’interno del museo. Successivamente l’anziano è stato trasferito all’ospedale di Careggi.

“Non rientra nelle mie competenze effettuare diagnosi mediche; certo è però che in questi ultimi anni abbiamo avuto svariati casi di malore di fronte ad alcuni dei ‘pesi massimi’ della nostra galleria: non solo nella sala del Botticelli, ma anche di fronte alla Medusa del Caravaggio”.

Così il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt in merito al visitatore 70enne colto da malore, a causa di un arresto cardiaco, mentre stava ammirando la Venere delBotticelli, e quanto all’ipotesi che possa essersi trattato di un caso di sindrome di Stendhal. Schmidt ringrazia “i medici che con il loro intervento immediato hanno letteralmente salvato la vita di uno dei nostri

visitatori”