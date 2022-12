🎧 Turismo, arrivano 40 progetti di valorizzazione del territorio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Dai luoghi della città immortalati in Amici Miei agli angoli più romantici e sentimentali. Passeggiate nella Firenze della Resistenza o un viaggio alla scoperta delle ‘buchette del vino’ tra le idee per raccontare una “Firenze insolita”. E ancora la Firenze vista dalla tramvia assieme a festival musicali nei mesi di bassa affluenza tra le proposte dedicate a una “Firenze fuori stagione”. Percorsi inclusivi per ipovedenti, disabili motori o in LIS, inoltre, per una “Firenze accessibile”. Sono 40 i progetti di valorizzazione per il turismo sul territorio che si sono aggiudicati un contributo nell’ambito dell’avviso pubblico promosso dall’amministrazione e che prenderanno forma nel 2023.

“La finalità di questo avviso pubblico è stata quella di portare flussi del turismo al di fuori dal centro storico e dalle mete più congestionate e di far conoscere luoghi meno fruiti. Le risorse in campo arrivano dal ministero nell’ambito del progetto ‘Garndi destinazioni italiane per un turismo sostenibile’. – ha sottolineato la vicesindaca Bettini –. Abbiamo avuto un bel riscontro. L’avviso si articolava in varie misure, il risultato è una vasta gamma di progetti all’insegna della creatività , dell’inclusione, dell’accessibilità ma anche del rispetto del decoro urbano. Percorsi esperienziali ed emozionali ormai sempre più richiesti per un’offerta turistica di qualità e sempre più sostenibile. Ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato. Anche questo avviso dimostra quanto sia importante lavorare in squadra e in sinergia con le tante realtà attive sul territorio”.

Entrando nel dettaglio delle misure, sono raddoppiate le richieste dei progetti per il turismo sulla linea di “Firenze Insolita”, per la quale l’amministrazione comunale stanzia oltre 90mila a fronte dei 50mila previsti per la dotazione iniziale. Itinerari di turismo alternativi, che si dispiegheranno nell’arco del 2023, per alleggerire la pressione esclusiva sul centro storico Unesco e sulle aree prevalentemente interessate dall’afflusso di turisti. Sono 19 le proposte progettuali ammesse a finanziamento. “Visitare Firenze attraverso il film Amici miei” dell’associazione culturale Conte Mascetti, un percorso tra 20 location dei set che hanno reso celebre la pellicola di Mario Monicelli. “Il viaggiatore sentimentale – the Sentimental traveller”, promossa dall’ associazione culturale il Palmerino aps, incontri e itinerari alla scoperta di una Firenze sentimentale. “Arte, turismo e musica: itinerari insoliti e percorsi esperienziali” promossa dalla Scuola d’arte sacra, itinerari tra musica, bellezza e fede. Le “Passeggiate nella Firenze della Liberazione” promosse dall’Istituto storico della Resistenza.

E ancora. “Ti racconto Firenze 2023” promosso da Confcommercio, visite guidate in zone meno interessate da flussi turistici. “Bici&buchette del vino: ciclotour intorno al centro storico”,  promossa dall’associazione Buchette del vino, percorsi in bicicletta alla scoperta di questa tradizione. “My lnspiration – Timeless”, promossa da Cna Firenze metropolitana, che indaga rapporto tra moda e territorio. “Chiese, chiesine, chiesone e chiesette …”, promossa da Margherita società cooperativa. “Paesaggiando: viaggio alla scoperta del verde urbano”, promossa dalla societa Toscana Orticoltura, itinerari che partono dal giardino delle Rose di Firenze e arrivano fino agli orti della diversità di Scandicci. La “San Marco insolita tra arte e artigianato” promossa da Confartigianato Imprese Firenze, concentrata sul rione san Marco, che è sempre zona Unesco ma meno fruita turisticamente.

Inoltre “Firenze nel ‘900 – percorsi insoliti”, promosso da Apab aps, le piazze, l’oltrarno, le colline e i quartieri in una veste insolita e inedita. “Immergersi nel patrimonio culturale fa bene alla salute”,  di Mare laboratorio d’innovazione sociale, progetto che mira alla costruzione di un podcast in italiano e inglese che guidi il fruitore a immergersi nel parco monumentale delle Cascine. “La Certosina”, promossa da la Venerabile Misericordia del Galluzzo, le bellezze del territorio a partire dalla figura di Gino Bartali. “Tramedarte – Florence by tram: itinerari insoliti in periferia”, promossa dall’Associazione via Maggio, itinerari in tram che raggiungono la Firenze esterna alle mura. “Gli eredi dei fotografi Alinari: visita alla fondazione” promossa da fondazione Vittorio e Piero Alinari.

“Camminate fiorentine #3 – le aperture straordinarie”, di associazione Città Sostenibile, dedicato all’area compresa tra Monte Oliveto, Marignolle e Bellosguardo. “Gli Artigianelli: culla dell’artigianato fiorentino”, promosso da Istituto Pio X Artigianelli. “Un’altra Firenze, periferie in cammino” promosso dal Centro di creazione e cultura Aps, percorsi inediti in aree periferiche con beni architettonici e ambientali poco valorizzati. “Castello: il bosco e la storia” promossa da Li.be libera bellezza cultura, un urban-trek per riscoprire le colline di Castello.

Sono progetti mirati alla promozione della città nel periodo di media e bassa stagione quelli per la misura “Firenze fuori stagione”, realizzati da Associazione Via Maggio ( “Tramedarte/Florence by Tram: itinerari fuori stagione”), Associazione Culturale Il Palmerino ( “Oltrarno e Oltre: Donne di storia e arte, progetto incentrato sulla creatività delle donne”), Associazione Eterotopie Dissidenti (“Florence biskers festival”, festival “artivista”, che unisce arte e attivismo), Cna Firenze (Firenze Artigiana, dedicato alle eccellenze dell’artigianato), Centro Studi Musica Arte ( 6° Florence Guitar Festival 2023, concorso e rassegna musicale) e associazione Citta’ Sostenibile (Conventino 2023, progetto che recupera la storia e il vissuto del complesso).

Una misura è dedicata al turismo accessibile: percorsi tattili presso giardini storici verranno realizzati da Mare laboratorio di innovazione sociale mentre Confcommercio si cimenterà a raccontare Firenze attraverso il linguaggio LIS, l’associazione Culturale Musei A Colazione a digitalizzare e aggiornare i percorsi accessibili denominati “Vivere Firenze”, potenziando al tempo stesso i contenuti in LIS e ASL e in CAA, e infine l’associazione culturale Firenze Greenway a valorizzare in chiave accessibile tutta la Greenway.

Grande attenzione viene riservata al turismo lento dei cammini e al turismo green. E a iniziative che puntano a promuovere una fruizione sostenibile della città e del territorio. In campo per la misura “Firenze green and clean” progetti realizzati da associazione cral Ataf , con “Bus’orto 2030”, un bussino attrezzato a serra aeroponica. Apab aps, con “Percorsi Green – cammini lenti e sostenibili”, escursioni nella natura. Associazione Citta’ sostenibile, con il “Conventino Green”,  iniziative originali e inedite per favorire la conoscenza e migliorare la fruibilità del luogo. La Fondazione Angeli del Bello, con “Cammin pulendo lungo la Greenway”, in collaborazione con associazione culturale Firenze Greenway. Associazione le Curandaie, con il progetto “Lungo il Mugnone” per connettere le aree verdi urbane e extraurbane grazie a percorsi lungo il fiume. E ancora associazione culturale Firenze Greenway, con “Gli Ambasciatori di Firenze Greenway”, un corso di formazione per guide professioniste relativo alla Greenway.

Infine, verranno erogati contribuiti ai cosiddetti progetti speciali. Ovvero iniziative a forte impatto sul territorio e con ricadute quantificabili in termine di fruizione e risultati raggiunti che porteranno un beneficio concreto in specifiche zone della città ( “La Notte Viola” di Confesercenti, “Musart Rewind” dell’Associazione Musart) o coinvolgendo settori specifici come quello dell’artigianato (“Go to Artisan” di CNA Firenze Metropolitana) o delle librerie (“Firenze Books 2023 di Confartigianato).

La Fondazione Angeli del Bello, infine, sarà impegnata nella riqualificazione e nella valorizzazione della zona intorno alla stazione di Santa Maria Novella, coinvolgendo fiorentini e turisti, un progetto che persegue, oltre al ripristino del decoro urbano, l’obiettivo della promozione di una cultura della partecipazione collettiva alla tutela della città . L’avviso pubblico, comprensivo di tutte le misure, ha visto un impegno finanziario complessivo di circa 550mila euro. 200mila sono stati destinati a iniziative dei centri commerciali naturali e dei mercati storici con attenzione al risparmio energetico per il periodo natalizio 2022. Circa 350 mila ai contributi per i progetti di valorizzazione del turismo sul territorio in chiave illustrati.