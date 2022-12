Montagna, 7mln in arrivo dal Fondo Statale

By

Firenze, in arrivo dal Fondo statale 7 milioni di euro per sostenere e rilanciare le aree montane.

Sostenere i progetti degli enti locali per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo. È questa la finalità a cui saranno destinate le risorse del Fondo statale.

La Giunta regionale ha approvato, nella sua ultima seduta, la tranche toscana stabilendo di utilizzare i 7 milioni di euro provenienti dal Fondo nazionale per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) per finanziare gran parte dei progetti presentati nell’ambito del recente bando per la montagna.

Le risorse statali, come ci viene spiegato, “permetteranno quindi di scorrere quasi integralmente la graduatoria del bando che ha già permesso di finanziare progetti per 2 milioni di euro. Questa ulteriore disponibilità permetterà di dare una ulteriore risposta alle richieste di Unioni dei Comuni montani e comuni montani.”

“I fondi -continuano- serviranno a finanziare progetti molto eterogenei, volti a tutelare i territori montani e a promuoverli, a salvaguardare l’ambiente e la biodiversità, sviluppare le attività agro-silvo-pastorali, valorizzare l’energia da fonti rinnovabili e gli interventi di prevenzione sul dissesto idrogeologico, a intervenire su viabilità e sentiristica”.

“E’ un pacchetto di interventi molto vasto che gli Enti locali hanno predisposto tenendo conto delle esigenze più sentite sui territori – commenta la vicepresidente della Toscana Stefania Saccardi -.

Le risorse del Fondo statale andranno quindi a sostenere in maniera significativa la qualità della vita e le condizioni di sviluppo di queste aree. I territori montani, questo l’obiettivo finale, devono diventare sempre più un elemento di crescita economica e sviluppo sociale”.