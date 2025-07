Trovato morto in casa Celeste Pin, ex giocatore Fiorentina

Pin è stato trovato nella sua abitazione a Firenze: aveva 64 anni. ACF Fiorentina: “Rimarrà, per sempre, nella storia gigliata”.

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina negli anni Ottanta e Novanta, 64 anni, è stato trovato morto nella sua casa sulle colline di Firenze. Sulle cause del decesso non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario. Sul posto è intervenuta la polizia dopo l’allarme dato da un familiare nel pomeriggio di oggi.

“Rimarrà, per sempre, nella storia gigliata”. Cosi’ la Fiorentina esprime il suo cordoglio per la morte di Celeste Pin, ex giocatore del club viola trovato morto oggi in casa, a 64 anni. “Il presidente Commisso, sua moglie Catherine, il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore dportivo Daniele Pradè, mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste”, e’ il messaggio via social.

“Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche sia private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata”.