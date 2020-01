Trovato morto in casa a Livorno, ipotesi sospetta overdose

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto in casa stamani a Livorno: sospetta overdose. La squadra mobile, intervenuta sul posto insieme al medico legale, ha avviato tutti gli accertamenti del caso.

A trovare il corpo del 43enne è stata la madre che stamani era andata a casa del figlio preoccupata perché non le rispondeva al telefono. E’ stata la donna a dare l’allarme dopo averlo trovato privo di sensi e a chiamare il 118 che ha inviato subito un’ambulanza con medico che, nonostante tutti i tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare il decesso.