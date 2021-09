Trovata morta Bagnante scomparsa nel lago di Bilancino,

Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, è stata trovata morta domenica sera, prima delle 23, la donna di 31 anni, abitante a Firenze, scomparsa nel lago di Bilancino mentre faceva il bagno con due amiche con le quali era andata a fare una gita.

La donna è stata trovata morta da una squadra dei Vigili del Fuoco che ne ha rinvenuto il corpo quasi a riva, dopo che dalle cinque del pomeriggio erano in corso ricerche, fatte anche con elicottero, droni, cani, oltre ai sommozzatori che avevano dato esito negativo.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del fuoco, il ritrovamento è stato fatto da una squadra di terra dei pompieri, che avrebbe scorto la sagoma nell’acqua scura del lago, in un punto non distante da dove la 31enne si era messa in acqua per fare un bagno, favorito anche dalla giornata calda.

L’allarme della sua scomparsa era stato subito dato dalle amiche che non l’avevano più vista quando sono tornate a riva. Le ricerche sono cominciate subito, sono state condotte con tutti i mezzi e sono proseguite anche col buio.

È probabile che le moderate correnti del lago abbiano trattenuto e poi sospinto lentamente il cadavere della giovane donna verso la spiaggia celandolo ai soccorritori per diverse ore: comunque sia, sulla vicenda saranno svolti tutti gli accertamenti del caso.