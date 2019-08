Treno sovraffollato: proteste per condizioni di viaggio

Treno pieno, persone in piedi e alte temperature tra i vagoni. Le lamentele di alcuni passeggeri riguardano il 23353, treno regionale partito da Firenze Santa Maria Novella alle 9.53 e diretto a La Spezia. Si sono contati anche molti turisti a bordo. Una viaggiatrice descrivendo le condizioni di viaggio, spiega che nel convoglio ferroviario “non funzionava neanche l’aria condizionata”, “era un carnaio, una persona si è anche sentita male”.

“Un neonato era visibilmente in difficoltà – prosegue Maria Paola Gianni, diretta a Viareggio – e un passeggero ha cercato di fargli un po’ aria sventolanti un giornale”. “Le carrozze erano piene di turisti in piedi, come fosse un treno merci e molti protestavano per i disagi – continua il racconto -. Alla stazione di Viareggio, dove sono scesa, con un ritardo di circa 20 minuti, c’erano anche degli ascensori fuori servizio”, inoltre “in questi treni, come mi ha spiegato un addetto di Trenitalia, non ci sono posti per i bagagli, sono destinati ai pendolari”.

Trenitalia interviene così a proposito dei disagi lamentati stamani dalla passeggera: “Nessun guasto all’aria condizionata” e, sul presunto sovraffollamento, il treno “è uno dei più capienti della flotta regionale, un Vivalto a due piani con 720 posti a sedere”. Inoltre, spiega ancora Trenitali sull’episodio di una viaggiatrice straniera che accusava malesseri, “risulta che ci sia stato l’intervento della capotreno proprio per darle assistenza ma anche che lei stessa abbia detto di non aver bisogno di aiuto e di avere i postumi di un problema fisico precedente”. Trenitalia precisa anche che il treno 23353 è giunto “puntuale” alla stazione di Viareggio.