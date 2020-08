Tre locali, sei persone, multate per mancato uso della mascherina

Firenze, prosegue l’attività di controllo sull’utilizzo della mascherina, da parte degli agenti della Polizia municipale sul territorio cittadino.

Ieri notte sono stati effettuati oltre 50 controlli ad altrettanti cittadini per l’uso della mascherina e 10 controlli presso esercizi commerciali. In totale sono state comminate sei sanzioni per il mancato uso della mascherina. I multati sono tre avventori dei locali controllati, tutti di sesso maschile, e i tre titolari degli stessi locali, tutti di sesso maschile.

Oltre alle multe, i locali sono stati chiusi per 24 ore e segnalati alla prefettura. L’importo delle multe è i è di 280 euro entro 5 giorni o 400 entro 60 giorni.