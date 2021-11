Trattore si ribalta in Lunigiana, muore 49enne

By

Massa Carrara, incidente sul lavoro in un terreno agricolo nel Comune di Bagnone, in Lunigiana, dove un uomo di 49 anni è morto schiacciato da un trattore che stava guidando.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:50, a chiamare i soccorsi è stato un un 72enne che si trovava assieme alla vittima, e che nel ribaltamento del trattore ha riportato solo qualche ferita alla testa.

Secondo una prima ricostruzione i due stavano lavorando in una zona molto isolata e non semplice da raggiungere in località Lusana, quando il trattore si è ribaltato schiacciando l’uomo alla guida.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’uomo e trasportato il 72enne al pronto soccorso. Allertati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori della Prevenzione igiene sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quello degli incidenti anche mortali che vedono coinvolti un trattore o altri veicoli agricoli è un vero bollettino di guerra, i dati relativi al 2020 forniti dall’Osservatorio dell’Asaps, che monitora le cosiddette “Morti Verdi”, ossia gli incidenti che si verificano nei campi o nelle strade adiacenti registrano 422 sinistri sul genere, in netto aumento, del +37,4%, rispetto al 2019, quando furono 307, e anche rispetto al 2018 (385).

Questi sono numeri che si sono avuti nonostante la pandemia da Covid-19 che ha praticamente “limitato”, per tutto il 2020 le attività in agricoltura.