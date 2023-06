Tramvia: venerdì riapre piazza San Marco ai pedoni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:42 Share Share Link Embed

Tramvia: “Venerdi’ riapriremo piazza San Marco ai pedoni e faremo il punto della situazione con tutte le ditte sulla tramvia, sulla Variante al centro storico. Sui tempi ci sono da recuperare 60 giorni, li recuperiamo quest’anno in modo da avere tutto finito ad aprile 2024”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.

Al vertice di Palazzo Vecchio, ha aggiunto Nardella, ‘parleremo anche della chiusura definitiva dell’accordo per la linea di Bagno a Ripoli. E siamo prossimi all’affidamento dell’appalto integrato della linea 4’.

“Venerdì riapriremo piazza San Marco, a fine luglio la posa dello scambio dei binari, siamo prossimi alla chiusura definitiva dell’accordo per la linea di Bagno a Ripoli e domani avremo il vincitore per la Linea 4. Sono gli step sui lavori per le tramvie indicati oggi dal sindaco di Firenze durante una conferenza stampa in cui insieme all’assessore alla mobilità Giorgetti ha annunciato un piano di interventi straordinari per la sicurezza stradale per un totale di oltre 13 milioni di euro su strade, marciapiedi, attraversamenti pedonali. Di questi ne verranno rifatti 1800 sui 5800 esistenti. Lavori che partiranno in questi giorni per proseguire fino a marzo 2024.

“Un bazuka di interventi” lo ha definito Nardella, “un’operazione mai fatta prima in termini di intensità”. Resi noti anche i pedoni vittime di incidenti sulle strisce: 1107 dal 2017, di cui 10 mortali. Fra le principali cause la precedenza non data e la velocità. Il Q3 la zona più critica anche se è via Reginaldo Giuliani la strada maggiormente a rischio.

Ascolta i particolari sul piano di interventi e il cronoprogramma tramviario dallo stesso sindaco (AUDIO)