Tramvia, approvazione del progetto della linea Libertà-Bagno a Ripoli

Firenze, approvazione definitiva per il progetto della linea Libertà-Bagno a Ripoli.

La giunta del Comune di Firenze ha approvato il progetto definitivo con contestuale variante al regolamento urbanistico legato alla linea tramviaria 3.2.1, quella che collegherà piazza della Libertà con Bagno a Ripoli. L’atto, adesso, passerà all’esame del Consiglio comunale.

La linea 3.2.1, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, si sviluppa su 7,2 chilometri con 17 fermate. Si collega al sistema tranviario in piazza della Libertà con il capolinea previsto su un piccolo tronco posizionato lungo viale Don Minzoni, già inseriti nel progetto della linea Fortezza-San Marco attualmente in costruzione. Tra le opere previste anche il nuovo ponte a monte del Ponte da Verrazzano e due parcheggi scambiatore. La spesa prevista è di 367,2 milioni, già finanziata con fondi statali e Pnrr.

“Con questa approvazione e l’inizio della variante urbanistica si conclude la parte più complessa dell’iter di approvazione – ha dichiarato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. Quando tutta la procedura sarà completata con gli atti del consiglio andremo verso la contrattualizzazione che prevede da parte del concessionario la redazione del progetto esecutivo e a seguire l’avvio dei lavori”.

Anche il consiglio comunale di Bagno a Ripoli ha approvato nella seduta di martedì il progetto definitivo della linea della tramvia già validato dalla Conferenza dei servizi. Lo evidenzia lo stesso Comune. Un passaggio, che in base all’ex articolo 34 della legge regionale 65/2014, costituisce così già variante urbanistica ed è fondamentale per apporre il vincolo pre-ordinato all’esproprio alle aree su cui saranno realizzati la linea tranviaria, il deposito dei mezzi e il parcheggio scambiatore.

Un intervento, quest’ultimo, che avrà un’utilità pubblica ulteriore legata all’interscambio tra mezzi pubblici anche in vista della realizzazione dell’adiacente Viola Park, e che come previsto dagli accordi con il Comune di Firenze sarà stralciato dal progetto e realizzato dal Comune di Bagno a Ripoli.