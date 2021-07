Toscani alle Olimpiadi, a loro la bandiera regionale da sventolare in caso di vittoria

By

Firenze, sono al momento 30, 18 uomini e 12 donne, gli atleti toscani che si sono qualificati per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Il Coni non ha però ancora chiuso le liste dei partecipanti, quindi non è da escludere che, alla fine, il numero di atleti possa crescere.

La spedizione degli atleti toscani ai giochi olimpici, che prenderanno il via il 23 luglio fino all’8 agosto, seguiti poi dai paralimpici, è stata presentata oggi nella sede della Regione.

“Lasciatemi dire con un certo orgoglio che la Toscana si presenta alle Olimpiadi di Tokyo con una spedizione che nulla ha da invidiare a quelle di interi Paesi popolosi e di grande tradizione sportiva – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. Gli atleti toscani che si sono qualificati ai giochi alla data di ieri, 4 luglio, sono già una trentina. Poiché la possibilità di qualificarsi è ancora aperta, è probabile che alle Olimpiadi giapponesi, alla fine, vada perfino qualche atleta in più. In ogni caso auguro ad ognuno ed ognuna di loro di portare più in alto possibile il nome della Toscana e dell’Italia e di onorare lo sport nella massima competizione internazionale a cui hanno l’onore di partecipare”.

Giani ha poi annunciato che “a tutti gli atleti ed a tutte le atlete regaleremo una bandiera toscana. Qualora qualche nostro atleta dovesse vincere una medaglia, sarebbe bello veder sventolare anche la bandiera biancorossa assieme al tricolore italiano”.

Tra gli atleti già qualificati la Toscana ha lo schermitore livornese Aldo Montano, alla sua quinta Olimpiade; il nuotatore Gabriele Detti; la schermitrice livornese Irene Vecchi; i fiorentini Gabriele Rossetti (tiro a volo) e Rachele Bruni (nuoto di fondo).

La squadra toscana sarà completata da 24 esordienti, fra i quali la schermitrice senese Alice Volpi, già presente a Rio 2016 ma solo come sparring partner della squadra.