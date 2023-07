Toscana Pride: il ritrovo in viale Machiavelli. Ecco il percorso del corteo

In vista del corteo del Toscana Pride di oggi, sabato 8 luglio, ci saranno variazioni e limitazioni temporanee per modifica della viabilità. Dodici linee urbane coinvolte: spostati a Guidoni i capolinea dei bus extraurbani provenienti da Lucca, Pistoia, Prato, Montecatini e Viareggio. E il ritrovo è stato spostato.

In vista del corteo organizzato in occasione del Toscana Pride di oggi, ci saranno variazioni e limitazioni temporanee per modifica della viabilità. Contrariamente a quanto già comunicato, tuttavia, il punto di ritrovo oggi pomeriggio, ore 16:30, sarà in Viale Machiavelli e non al Giardino delle Scuderie Reali, con partenza prevista attorno alle 17:30 dal Piazzale di Porta Romana.

Il percorso, dopo il ritrovo sul Viale Machiavelli e la partenza da Porta Romana, prevede il passaggio da Via Romana, Via Maggio, Lungarno Guicciardini, Ponte alla Carraia, Lungarno Vespucci, Via di Melegnano, Borgo Ognissanti, Via Il Prato, Viale Fratelli Rosselli, Piazza Vittorio Veneto per terminare al Parco Vittorio Veneto dove si terrà l’evento finale con interventi e presenze di artisti.

Al corteo, le realtà che saranno presenti con mezzi sono undici: Famiglie Arcobaleno, Arcigay Firenze, Ireos, Arcigay Livorno, Arcigay Arezzo, Agedo, Coming Out con Arcigay Prato Pistoia, The Shade, Mamamia, Love My Way e The Social Hub.

Il servizio di Autolinee Toscane subirà invece momentanee deviazioni e limitazioni, sia per i bus urbani che per quelli extraurbani. Il corteo prevede la partenza da Piazzale della Porta Romana e percorrerà Via Romana, Via Maggio, Lungarno Guicciardini, Ponte alla Carraia, Lungarno Vespucci, Via di Melegnano, Borgo Ognissanti, Il Prato, Viale Fratelli Rosselli, per concludersi in Piazza Vittorio Veneto.

In vista di ciò, il servizio urbano di Autolinee Toscane modificherà, dalle 13.30, i percorsi fino alla conclusione della manifestazione. Saranno dodici le linee direttamente interessate: le linee 6, 11, 12, 13, 36, 37, 38, 39, 42, C2, C3, C4. Queste cambieranno alcuni tratti dell’itinerario solitamente percorso, e, si avvisa che, vista l’area coinvolta, i trasporti subiranno rallentamenti.

I bus extraurbani che collegano Firenze con Lucca, Pistoia, Montecatini, Viareggio e Prato, per tutta giornata di sabato non arriveranno e partiranno dal Piazzale di Vittorio Veneto, all’ingresso del parco delle Cascine, ma si attesteranno al parcheggio scambiatore Guidoni, nella zona di Novoli, alla fermata della tramvia T2 Guidoni. Da qui, tutte le partenze, saranno posticipate di 15 minuti.

Chi arriva o vuole raggiungere il parcheggio Guidoni, può utilizzare il titolo di viaggio extraurbano, anche per prendere la linea 30 urbana fino a Porta al Prato.

In alternativa, per raggiungere il centro di Firenze, è possibile prendere la tramvia, linea T2, acquistando separatamente il titolo di viaggio urbano.

Sul sito at-bus.it, nella sezione Avvisi, è possibile consultare le informazioni sulle deviazioni di ogni linea coinvolta, acquistare biglietti e abbonamenti.