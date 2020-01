Toscana: PD chiama, ma le Sardine (per ora) non rispondono

Cosa faranno le Sardine in vista delle Regionali in Toscana? Lo abbiamo chiesto a EDOARDO CARLI di Prato

Non sono un partito, non sono propriamente ancora nemmeno un movimento, ma dopo aver portato centinaia di migliaia di persone in piazza in tutt’Italia, il fenomeno delle Sardine fa evidentemente gola ad una politica in crisi di credibilità. Nemiche dichiarate della Lega salviniana e dei populismi, è soprattutto il centrosinistra che cerca un dialogo. possibile? A quali condizioni? Con che modalità?

“Fare politica è un fatto positivo, quindi chi vuole può tranquillamente candidarsi, l’importante è che non sfrutti il logo ed il nome del movimento per specularci sopra e procurarsi un vantaggio in termini di visibilità” dice Emanuele Carli, della Sardine di Prato.

ASCOLTA L’INTERVISTA