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Mer 7 Ott 2026
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Toscana, maltempo: chiusure scuole e parchi in più comuni

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
Viareggio maltempo

A seguito dell’allerta arancione per il maltempo diramata dalla Regione Toscana,  valida dalle 17 di oggi alla stessa ora di domani, più comuni hanno disposto la chiusura di parchi e cimiteri mentre a Livorno, Pistoia, Carrara e a Grosseto stop anche alle lezioni.

A seguito dell’allerta maltempo, a Livorno sospese le attività didattiche ed educative di tutte le scuole, chiusi parchi pubblici, cimiteri, canile comunale, centri ludotecari comunali, centri diurni e il Campo sportivo scolastico Renato Martelli. Scuole chiuse a Pistoia, dove il sindaco invita a limitare gli spostamenti, e anche a Pescia e Monsummano. Nel capoluogo maremmano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha attivato in via preventiva il Coc e disposto la chiusura degli istituti superiori per limitare i rischi legati agli spostamenti. A Manciano il sindaco Mirco Morini ha ordinato la chiusura di tutte le scuole e invitato a limitare gli spostamenti non necessari. Provvedimenti analoghi anche a Scarlino e a Gavorrano.

A Carrara oltre a chiudere le scuole, i giardini e i cimiteri il Comune ha disposto “la chiusura e la sospensione dell’attività all’aperto degli stabilimenti balneari, con divieto di accesso e permanenza sugli arenili”. A Massa invece chiusi parchi pubblici, cimiteri, impianti sportivi comunali all’aperto ma attività didattica ed educativa regolare.

A Firenze, con ordinanza firmata dalla vicesindaca Paola Galgani, chiusi parchi, cimiteri, ciclopiste fluviali in riva d’Arno e stop alle attività all’aperto e ai mercati. Sarà inoltre sospesa la fermata ‘Cascine’ della linea tramviaria T1. A Empoli e Certaldo attivato il Centro operativo comunale di protezione civile.

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