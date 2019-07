Toscana Energia, al via lavori ‘stretto’ via Reginaldo Giuliani

Firenze, inizieranno lunedì 22 luglio i lavori di Toscana Energia in via Reginaldo Giuliani, ad esserne interessato è il cosiddetto ‘stretto’, ovvero il tratto che va dalla rotatoria all’intersezione con via Santo Stefano in Pane a via Panciatichi.

Toscana Energia deve dismettere una vecchia tubazione in ghisa e al tempo stesso collegare la nuova già collocata alle utenze, ma nell’occasione l’Amministrazione ha chiesto a Toscana Energia, oltre al previsto rifacimento della carreggiata, di riqualificare i marciapiedi con allargamenti nei tratti dove sono più stretti e l’abbattimento delle barriere architettoniche, inoltre sarà ricavata un’area di sosta per il carico e scarico per residenti e attività commerciali.

L’intervento è articolato in due fasi. La prima, a partire da lunedì 22 luglio, prevede il cantiere nel tratto dalla rotatoria di via Santo Stefano in Pane a via delle Panche (escluse). Fino al 3 agosto sarà in vigore un divieto di transito. Il collegamento tra le due porzioni di via Reginaldo Giuliani e quindi con piazza Dalmazia sarà garantito dal bypass via Santo Stefano in Pane-via delle Panche ma anche dall’itinerario alternativo via dello Steccuto-via Fantoni-via Panciatichi.

A seguire e fino al 7 settembre il cantiere andrà a interessare il tratto successivo, quello fra via delle Panche e via Panciatichi (escluse) con chiusura al transito. Sarà possibile bypassare l’area interessata dai lavori utilizzando il percorso alternativo via Santo Stefano in Pane-via Cesalpino per poi entrare in piazza Dalmazia. Oppure l’itinerario via dello Steccuto-via Fantoni-Panciatichi. Nelle due fasi resterà sempre aperta la percorrenza dalla rotatoria di Santo Stefano in Pane verso Novoli attraverso il sottopasso di via Nello Carrara.