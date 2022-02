🎧Toscana: consegnato il Gonfalone d'Argento a Rondine, cittadella della Pace Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:13 Share Share Link Embed

La Toscana nel segno della pace: la consegna del Gonfalone d’Argento alla cittadella di Rondine è un gesto che vuole esportare un modello di formazione in tutta Europa. Il prestigioso riconoscimento per l’impegno profuso per la riduzione dei conflitti armati nel mondo.

Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. L’obiettivo è contribuire a un pianeta privo di scontri armati, in cui ogni persona abbia gli strumenti per gestire creativamente i conflitti, in modo positivo.

Un luogo, quello di Rondine nei pressi di Arezzo, dove vengono formate ragazze e ragazzi, provenienti da 30 diversi Paesi nel mondo, affinché possano dare il loro contributo alla costruzione di un futuro migliore. Un luogo dove, da 25 anni, ci si forma, si impara a vivere in una realtà senza conflitto.

In podcast le interviste di Lorenzo Braccini a  Franco Vaccari, presidente di Rondine cittadella della Pace e Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale toscano.Â

Un’idea nata il 18 febbraio, che “in questi giorni, in cui i valori della nostra democrazia sono stati toccati in maniera così forte dall’attacco della Russia all’Ucraina – ha detto il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo -, abbiamo deciso di velocizzare, con la consegna di questo gonfalone d’argento. Un gesto per dare una risposta forte verso i costruttori di pace.” Costruttori di pace che sono “questi ragazzi e ragazze che – afferma ancora Mazzeo -, dopo un percorso importante, vengono formati per tornare, come le rondini nei loro luoghi.”

“Un sogno – conclude Mazzeo – che aveva anche David Sassoli: Rondine sempre più luogo di pace, Rondine un luogo della bellezza e grandezza della Toscana portata anche fuori, portata anche in Europa”.

Alla cerimonia erano presenti anche il Cardinale Bassetti, il Governatore Eugenio Giani e alcuni studenti di Rondine.