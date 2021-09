Torna Lucca comics, nel segno di Dante

Ventimila biglietti al giorno, oltre di 15 location, aree espositive, di vendita e di incontri per gli appassionati di fumetti, cinema, musica, animazione e videogiochi: da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre torna Lucca Comics

Il motto scelto per questa edizione del festival è “…a riveder le stelle” come omaggio alla Divina Commedia, ma anche per proporsi come luogo della transizione, anche verso il digitale e i temi ambientali, del ritorno di una generazione ai festival culturali, tramite un nuovo modello di conoscenza, confronto e apprendimento sociale. Lucca Comics & Games, dedica questa 55/a edizione a Dante Alighieri per i 700 anni dalla morte.

Ventimila biglietti al giorno, da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre, per avere accesso alle oltre 15 location, con aree espositive, di vendita e di incontri per gli appassionati di fumetti, cinema, musica, animazione e videogiochi. La novità principale è il progetto ‘Rock ‘n’ Comics’ che porterà al Lucca Comics & Games personaggi come Pau, frontman dei Negrita (che sarà celebrato anche con una mostra personale delle sue tele), Caparezza, i Lacuna Coil e Shade.

Attraverso una serie di interviste performative, spiega una nota, gli artisti dialogheranno su tematiche innescate da immagini del mondo del fumetto e dell’illustrazione legate alla loro storia personale. Un viaggio dialogico accompagnato dalla commistione di generi artistici, come un sottofondo musicale e una live performance fumettistica. A disegnare l’immagine distintiva del festival è stato Paolo Barbieri, già autore de ‘L’Inferno di Dante illustrato’: “Ho deciso di disegnare una strada sospesa nel cielo che ci conduce verso un Dante che, aprendosi la veste rossa, mostra questa Lucca fantastica che apre i suoi luoghi al festival – spiega Barbieri -. Questa strada erbosa, sospesa in mezzo ad altre rocce volanti porta quindi al regno della fantasia, con Lucca intesa come una vera porta dell’Immaginazione che ci introduce nel suo mondo, che a modo mio ho cercato di creare per riprodurre il senso di meraviglia del mito di Dante”.Programma e organizzazione dei Comics sono stati presentati dal direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina, alla presenza delle autorità. I biglietti, è stato anche spiegato, potranno essere acquistati solo in prevendita in line e ci sarà bisogno del green pass. Riorganizzati anche gli spazi. I Games saranno ospitati nell’area della Cavallerizza e all’ex Real Collegio nel centro storico.

I fumetti troveranno spazio in piazza Napoleone, a Palazzo Ducale e al Palatagliate (dove la manifestazione torna dopo 15 anni). Padiglione Star Comics in San Michele, Fantasy e letteratura per ragazzi in San Martino. Il Made in Japan emigra al Polo Fiere di Lucca, gli E -Sports sono confermati in San Romano, musica e cosplayer a Villa Bottini e in San Francesco, dove esordirà il nuovo format Rock ‘n’ Comics. Gli appassionati che non saranno dotati di biglietto – ha spiegato l’organizzazione – potranno comunque vivere una dimensione diffusa del Festival, direttamente nelle loro regioni e città, attraverso gli eventi digitali, gli appuntamenti legati ai media partner e le attività promosse nei singoli Campfire, che saranno ufficialmente attivi dal 22 ottobre.