Torna l’appuntamento con #criticoperungiorno con la proiezione di “Eldorado”, giovedì 18 aprile alle 21.00 al Cinema La Compagnia di Firenze, alla presenza del regista Markus Imhoof

“Eldorado” del regista svizzero Markus Imhoof (nomination agli oscar 1982 per “La Barca è piena”, nel 2012 il suo documentario “Un mondo in pericolo” dedicato alle api ha vinto diversi premi) dopo Berlino e Locarno, è stato candidato come miglior film straniero per la Svizzera agli Oscar 2018 e ha vinto il Premio Diritti Umani al Festival di Lugano.

Durante la sua infanzia, alla fine della seconda guerra mondiale, la famiglia del regista ha ospitato Giovanna, una ragazzina milanese rifugiata su suolo svizzero. Dopo qualche tempo però, cambiate le leggi, Giovanna fu rimandata in Italia dove morì giovanissima, malata e in povertà. La vicenda personale che ha segnato l’infanzia dell’autore viene dunque raccontata in modo esplicito e messa in rapporto con le migrazioni dei giorni nostri; Eldorado è quindi, anche, un documentario ‘autobiografico’ ma che si trasforma in un diario di viaggio del regista sui luoghi dei viaggi dei migranti di oggi da una costa all’altra del Mediterraneo, ma anche sui profughi in Italia e in Svizzera.

