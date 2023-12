Torna la pioggia in Toscana, codice giallo per l’area Bisenzio-Ombrone

La pressione in calo su tutto il paese porterà piogge sparse anche in Toscana, soprattutto sul nord, già a partire da oggi, sabato 30 dicembre. Le precipitazioni tenderanno a intensificarsi nella giornata di domani, domenica 31 dicembre, interessando in particolare le Apuane e le zone appenniniche. Per questo, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice di giallo per rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore che riguarda il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese. Il codice ha validità dalle ore 16 fino alla mezzanotte di domenica 31. Nella notte tra domenica e lunedì è attesa un’attenuazione dei fenomeni.