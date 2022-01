Torna la Classifica Musicale di Controradio

Ogni sabato e in replica la domenica pomeriggio Giustina Terenzi vi guida alla scoperta della novità discografiche settimanali proposte dalla redazione musicale di Controradio.

Scopri la classifica del 29 Gennaio 2022:

118 (feat. Claudio Santamaria) / The zen circus (Con l’uscita di “118” continuano le sorprese di inizio anno per la band che ha recentemente annunciato anche il ritorno sui palchi con il tour indoor in partenza ad aprile. Scopri le date)

Ready for the high / The Wombats

Brother the cloud / Eddie Vedder

Try Better Next Time / Placebo

Hard Drive Gold / Alt-J

Il giallo addosso / Brunori Sas

Endless Summer / Superchunk

My Most Beautiful Mistake / Elvis Costello & The Imposters

Pour Another / Yard Act

Tenement Time / Johnny Marr

Let Me Sleep Beside You / David Bowie

Pogo / Skeleten

Did You Say Such A Thing / John Mellencamp & Bruce Springsteen

Can’t Stop the Rain / Neal Francis