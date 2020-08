Torna il ‘mitico’ Postal Market

A fine maggio Storeden, tech company veneta che detiene il 4% del mercato ecommerce in Italia ha investito in Postalmarket: “Vogliamo creare il più grande portale del Made in Italy”. Intervista con il CEO STEFANO BORTOLUSSI

