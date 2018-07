Torna il cinema sotto le stelle in Piazza Ospitalieri ad Altopascio

La magia del cinema all’aperto torna ad Altopascio, in piazza Ospitalieri. Dal 2 agosto al 2 settembre – potranno recarsi per vedere ogni sera una pellicola diversa.

La magia del cinema all’aperto torna ad Altopascio, in piazza Ospitalieri. Dopo il successo dello scorso anno – con una media di 60 persone a serata, l’amministrazione comunale, in collaborazione con il cinema-teatro “G. Puccini”, fra pochi giorni darà il via alla seconda edizione di “Arena Puccini”, il programma estivo di proiezioni sotto le stelle, che per un mese proporrà i film più famosi e apprezzati della stagione 2017/2018 e due prime visioni assolute, Ant Man and the Wasp (uscita 14 agosto) e Hotel Transylvania 3 (uscita 22 agosto). Lo scenario prescelto è piazza Ospitalieri, dove le persone – dal 2 agosto al 2 settembre – potranno recarsi per vedere ogni sera una pellicola diversa.

«Dopo il successo dello scorso anno – spiega l’assessore alla cultura, Martina Cagliari – abbiamo voluto riportare il cinema all’aperto nel mese di agosto, come appuntamento per tutti, grandi e piccoli, famiglie e ragazzi. Il mese di luglio è stato pieno di iniziative e di gente, venuta anche da fuori, per partecipare ai tanti appuntamenti che hanno composto il cartellone 2018 del Luglio altopascese. Altopascio, tutte le anime che lo rendono vivo e attivo, dai commercianti alle associazioni, dalle aziende all’amministrazione comunale fino, ovviamente, ai cittadini, ha dimostrato che può e vuole generare e attrarre bellezza: piccoli e grandi eventi per tutte le età. Vogliamo vedere le piazze piene di persone, è importante che i cittadini tornino a riappropriarsi dei luoghi che appartengono a tutti».

Si parte giovedì 2 agosto con “Coco”, il film di animazione prodotto dalla Pixar, che racconta la storia di un ragazzo che vivrà un’avventura per dimostrare il suo amore per la musica. Ha vinto 2 Premi Oscar e un Golden Globes. Fino a domenica, “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” film drammatico diretto da Martin McDonagh con Frances McDorman, nel ruolo di una madre decisa a trovare l’assassino della figlia, che per raggiungere l’obiettivo comincia ad adottare metodi inusuali e, progressivamente, anche contro la legge; la commedia di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”, con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino e Stefania Sandrelli, che racconta la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei genitori sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere (sabato 4); “Napoli velata”, il noir-drammatico di Ferzan Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno, Peppe Barra e Alessandro Borghi, che mette sul grande schermo una Napoli sospesa tra magia e sensualità, ragione e follia, sulle tracce di un mistero che avvolge l’esistenza di Adriana travolta da un amore improvviso e un delitto violento.

INFO: Gli spettacoli iniziano alle 21,30. Il biglietto costa 5 euro, 4 euro il ridotto per over 65 e under 12. Per le due prime visioni, invece, l’intero costa 7 euro e il ridotto 5.