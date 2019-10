Torna domani l’Open day al Museo degli Innocenti

Tempo di Open day al Museo degli Innocenti che puntuale propone domani, dalle 11 alle 18, l’appuntamento mensile con l’apertura gratuita dei cortili monumentali nell’anno del Seicentenario della fondazione dell’Istituto degli Innocenti. Oltre alla visita ai cortili sono in programma attività didattiche per i più piccoli e una visita guidata per famiglie.

Alle 11 prende il via il laboratorio “Nel museo a occhi chiusi”, a cura de ‘La Bottega dei ragazzi’, un percorso sensoriale fra le sale del Museo per sperimentare attraverso immagini, suoni, colori e tavole tattili, i cinque sensi; sarà possibile osservare le opere d’arte non solo con la vista ma mettendo in gioco tutti i sensi per sentire, odorare e gustare le storie custodite nei dipinti. Le attività laboratoriali presenti nell’ Open day al Museo degli Innocenti sono realizzate grazie al sostegno di FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini partner della proposta educativa del Museo degli Innocenti e de La Bottega dei Ragazzi e di Mukki.

Parte invece nel pomeriggio, alle 16.30 la visita guidata gratuita pensata per tutta la famiglia, lungo i tre percorsi del Museo: storia, arte e architettura. L’itinerario si snoda a partire dalla ‘finestrella ferrata’. ancora oggi visibile nel porticato, fra le biografie dei “nocentini”, lungo i cortili e fino alla Galleria con le opere di Domenico Ghirlandaio, Piero di Cosimo, Neri di Bicci e Sandro Botticelli.

Il Museo degli Innocenti è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, la biglietteria chiude alle 18.30. Per qualsiasi informazione consultare il sito www.museodeglinnocenti.it.