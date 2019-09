Torna agibile il Palasport di Montelupo F.no

Dal prossimo lunedì il palasport di Montelupo Fiorentino (Firenze) tornerà disponibile per la comunità. La copertura dell’immobile lo scorso 26 agosto era stato danneggiato da un violento temporale e dal vento forte.

Il Comune fa sapere che la ditta incaricata dal municipio ha rimosso le parti pericolanti e applicato una struttura provvisoria al tetto. Inoltre lunedì scorso era stato dato il nulla osta anche all’utilizzo dell’adiacente stadio. Quest’ultimo infatti era stato chiuso a causa della pericolosità di alcune parti del tetto del palazzetto che si erano staccate.

Nella nota si legge che inizieranno i lavori che erano stati già previsti per la costruzione definiva del nuovo tetto. Le operazioni dureranno per circa due mesi e non interferiranno sulle attività delle squadre di pallavolo e delle atlete di ginnastica artistica e ritmica, conclude il comune.