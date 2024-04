TIPO Festival 2024

Venerdì 12 aprile presso Lanificio Bellucci, Via Francesco de Sanctis, 15/17, a Prato GHEMON UNA COSETTA COSI’. Alle ore 20.15 Tour guidato in azienda, alle 21.30 lo spettacolo che porta sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling. Partito dal mondo hip hop, del quale è diventato uno dei più apprezzati e talentuosi artisti, negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap. “Una Cosetta Così” non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma in parte, un po’ di tutto questo. Uno spazio di libertà creativa dove sciogliere finalmente le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista.

Sabato 13 Aprile presso Bacciottini Carpenteria Meccanica, Via dei Tintori, 26 a Montemurlo (Prato) FRANCESCO BACCINI. Ore 20.15 Tour guidato in azienda. Ore 21.30 il concerto. Il suo concerto ripercorrerà canzoni della sua trentennale carriera e brani di cantautori con cui ha collaborato (Fabrizio de Andrè) e a cui si è ispirato (Luigi Tenco). Sarà un concerto piano e voce dove prevarrà la sua anima più ironica e satirica, senza ovviamente tralasciare la sua parte più intimista (quella di “Ho voglia di innamorarmi”).

Domenica 14 Aprile presso Omega Filati, Via dell’ Orditoio, 11 a Vaiano (Prato) “TOSCANACCI risate e altri anticorpi” con Paolo Hendel, Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle. Ore 16.00 Tour guidato in azienda Ore 17.30 lo spettacolo. “Toscanacci” è il frutto di un percorso di lavoro che Guascone Teatro porta avanti dalla fine anni novanta, cercando di recuperare e rilanciare il grande filone della comicità di Toscana, quella tagliente e sagace inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi: un nuovo omaggio al ridere in salsa toscana.