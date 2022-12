Tifosi del Marocco festeggiano a Firenze e in Toscana e la Fiorentina celebra Amrabat

By

Firenze, colpi di clacson e auto sui lungarni fino al centro storico hanno dato il via ai festeggiamenti dei tifosi del Marocco a Firenze per l’accesso alle semifinali nei Mondiali di calcio in Qatar.

Sempre nel capoluogo toscano altri tifosi mdel Marocco, circa un centinaio, hanno festegiato a piedi tra la stazione di Santa Maria Novella, piazza del Duomo e piazza della Repubblica.

Gioia per la qualificazione anche a Lucca e nella provincia. A Viareggio, sia in Passeggiata, sia sui viali a mare e nelle piazze la comunità di immigrati marocchini ha manifestato con l’accensione di fumogeni e lo sventolio della loro bandiera nazionale.

Anche la Fiorentina ha celebrato l’impresa di Sofyan Amrabat e della sua nazionale dopo aver sconfitto per 1-0 il Portogallo. ”Amrabat nella Storia! Il Marocco è la prima squadra africana in semifinale ad un Mondiale” il messaggio postato sui propri social dal club viola orgoglioso dell’ulteriore grande prestazione del suo centrocampista fra i protagonisti di questi Campionati del Mondo in Qatar.