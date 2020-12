TiDiKappa, la nuova trasmissione di Donpasta su Controradio

Stasera, sabato 5 dicembre, alle 21:00, TiDiKappa, la nuova trasmissione di Daniele De Michele in arte Donpasta su Controradio!

Donpasta è un dj, economista, appassionato di gastronomia, considerato dal New York Times, uno dei più inventivi attivisti del cibo.

Nel 2018 ha presentato al Festival del Cinema di Venezia il suo primo film-documentario sulla cucina italiana “I Villani”.

Collabora da 5 anni con il programma tv: Geo su Rai3. Ha scritto cinque libri: “Food Sound System“ (Feltrinelli, 2006); “Wine Sound System” (Feltrinelli, 2009), “La Parmigiana e la Rivoluzione” (Stampa alternativa, 2013); “Artusi Remix” (Mondadori, 2014) e Kitchen Social Club (Altraeconomia, 2016)

Per Treccani e Il Corriere della Sera ha pubblicato la web.serie “Le Nonne d’Italia in cucina”. Collabora con La Repubblica, Corriere della sera, Manifesto, Left. Gira il mondo dal 2004 con il suo spettacolo di cucina Food Sound System. Grazie al progetto Artusi Remix con Casartusi, sulla cucina popolare italiana, da cui ha ricevuto il Premio “Marietta ad Honorem”.

“La prima volta che mi innamorai di una ragazza, le preparai una TDKd90 con tutte le canzoni che più amavo. Lei non si innamorò di me, ma io, mi innamorai delle TDK.

E’ la storia di un ragazzo cresciuto in un paese di sud davanti al mare ad ascoltare musica. Un programma per riascoltare tutte le canzoni che riempivano le TDK. Quelle ascoltate nella stanzetta, alle dance-hall dei Sud Sound System sulla spiaggia, ai concerti punk al forte Prenestino, rovistando vinili altrui in giro per il mondo sempre con una cassetta a portata di mano per registrare.

Ogni puntata un genere musicale: il garage, il free jazz, l’hip hop, il punk, il reggae, il funk, ritrovando le mie canzoni preferite.

Un programma dedicato alla memoria di Andrea Mi, con cui ho condiviso tutta questa musica sin da ragazzo.” Donpasta

Musica per cassette