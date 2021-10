Ti racconto Firenze: da metà ottobre 30 tour gratuiti per scoprire "l'altra" città Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:19 Share Share Link Embed

Ti racconto Firenze: da sabato 16 ottobre per due mesi, un ricco calendario di visite a luoghi e itinerari meno conosciuti dal turismo di massa in tutti e cinque i quartieri cittadini. Progetto ideato da Confcommercio col contributo del Comune vedrà 30 tour con le voci narranti degli esperti di Confguide.

AUDIO: l’assessora al Turismo di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re intervistata da Chiara Brilli.

Sarà il volto di una Firenze in parte inedita, in parte inaspettata ad emergere dall’articolato calendario di visite guidate gratuite dell’iniziativa “Ti racconto Firenze” fino al 18 dicembre prossimo.

Ideata dalla Confcommercio fiorentina con il contributo di Palazzo Vecchio e la promozione di Feel Florence, l’iniziativa è stata presentata oggi dall’assessora Cecilia Del Re, con il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano , il direttore regionale Franco Marinoni e la presidente nazionale di Confguide, Paola Migliosi.

“Ancora un progetto per andare alla scoperta di una Firenze autentica e insolita – ribadisce Del Re – vista attraverso gli occhi esperti delle guide e rivolto in particolare agli operatori del commercio per accrescere la consapevolezza del patrimonio che abbiamo e far sì che diventino loro i primi testimoni della Firenze insolita verso i visitatori”.

I tour, 30 in totale, si avvarranno degli esperti di Confguide, che accompagneranno alla scoperta di itinerari che si articoleranno in tutti i quartieri della città: dai giardini nascosti d’Oltrarno alla Firenze di Vasco Pratolini, dai villini Liberty fuori le mura al cimitero delle Porte Sante, passando per lo storico stadio Franchi ai borghi di Quaracchi e Brozzi fino ai murales dell’Isolotto.

Il numero dei posti è limitato e varia in base alle mete e al programma. Ci sarà dunque l’obbligo di prenotazione contattando la guida che si occuperà della visita.