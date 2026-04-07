Thundercat, “Distracted”. Il Disco della Settimana.

5° album in studio di Thundercat, “Distracted” mescola soul, funk, fusion, psichedelia ed elettronica con ospiti come Tame Impala, Lil Yachty, A$AP Rocky, Willow e Channel Tres.

A sei anni esatti dal suo ultimo LP, Thundercat torna con il quinto album in studio, Distracted, uscito 3 aprile via Brainfeeder. Tra bassi virtuosistici, soul filtrato e tocchi psichedelici, l’album è prodotto dal pluripremiato Greg Kurstin (Adele, Paul McCartney, Sia, Beyoncé, Beck) insieme a Flying Lotus, Kenny Beats e The Lemon Twigs, l’album vanta collaborazioni con artisti incredibili: da A$AP Rocky ai Tame Impala, Lil Yachty, Channel Tres, WILLOW, e il compianto Mac Miller.

Anticipato da una lunga serie di singoli, con Distracted Thundercat attraversa e analizza il presente, affrontando i modi in cui la distrazione può essere sia un ostacolo sia una forma di guarigione.

Profondamente scettico rispetto al “progresso” tecnologico, soprattutto per come abbia ristretto l’immaginazione collettiva anziché ampliarla, Thundercat scherza su Star Trek e sui sogni infantili di viaggiare nello spazio, per poi virare sull’anti-climax della realtà: droni senza laser, telefoni che aggiornano solo le fotocamere, innovazione ridotta a sorveglianza e accesso. La delusione non riguarda soltanto i gadget: riguarda ciò che ci era stato promesso rispetto a ciò che abbiamo davvero ottenuto.

Gli svantaggi della distrazione sono evidenti nell’attuale economia dell’attenzione (e del suo “deficit”), ma un vero idiosincratico come Thundercat sa individuare anche i modi in cui la distrazione può trasformarsi in un vantaggio “A volte hai bisogno di distrarti per concentrarti in un modo diverso”, dichiara Thundercat.

Distracted mostra chiaramente che molti altri, con una visione artistica affine, condividono questa visione. WILLOW fluttua al suo fianco in ThunderWave, mentre Channel Tres mantiene alto il ritmo con le linee di basso solari di This Thing We Call Love. A$AP Rocky, che di recente ha invitato Thundercat a esibirsi con lui a Saturday Night Live, porta il suo glamour nella grandiosa Funny Friends. L’artwork dell’album è stato curato dal fotografo candidato ai Grammy Neil Krug (Lana Del Rey, Tame Impala, Djo).

In definitiva, ciò che Thundercat vorrebbe che il pubblico portasse con sé dopo l’ascolto di Distracted è disarmantemente semplice: «Godetevelo e divertitevi, e sappiate che la fatica è reale e cambia forma, ma bisogna continuare ad andare avanti». In un’epoca che pretende commenti costanti, Thundercat offre qualcosa di più quieto e, a suo modo, più radicale: dà il permesso di essere confusi, di essere stanchi, di essere — appunto — distratti, e di riuscire comunque a creare qualcosa di bello dal rumore di fondo.

Nato a Los Angeles, Stephen Bruner (Thundercat) è cresciuto in una tradizione in cui tecnica e disciplina erano valori fondamentali. Suo padre era un batterista, il fratello, Ronald Bruner Jr., ha suonato con chiunque, da Kamasi Washington a Snoop Dogg. I suoi primi anni includono anche un periodo nella band crossover/metal Suicidal Tendencies, un’esperienza che ha affinato il suo senso della struttura e al tempo stesso ampliato il suo spettro sonoro. Quando infine è emerso come artista solista nei primi anni 2010, la sua musica portava con sé tutta quella storia: la complessità della jazz fusion, l’elasticità del funk, l’intimità dell’hip hop e un innegabile senso dell’umorismo figlio dell’era di internet. Dopo album pregevoli come The Golden Age of Apocalypse (2011) e Apocalypse (2013) è stato Drunk (2017) a consacrare Thundercat come una delle voci più interessanti della scena.

Il tour che accompagna l’album ha toccato l’Italia il 5 marzo dall’Alcatraz di Milano, Thundercat. Per le altre date del tour europeo di Distracted, più info qui.

Distracted di Thundercat è il nostro Disco della Settimana.

TRACKLIST

1. Candlelight

2. No More Lies (feat. Tame Impala)

3. She Knows Too Much (feat. Mac Miller)

4. I Did This To Myself (feat. Lil Yachty)

5. Funny Friends (feat. A$AP Rocky)

6. What Is Left To Say (feat Lemon Twigs)

7. I Wish I Didn’t Waste Your Time

8. Anakin Learns His Fate

9. Walking On The Moon

10. This Thing We Call Love (feat. Channel Tres)

11. ThunderWave (feat. WILLOW)

12. Pozole

13. A.D.D. Through The Roof

14. Great Americans

15. You Left Without Saying Goodbye