The Hellp, “Riviera”. Il Disco della Settimana.

Suoni sintetici, approccio prettamente rock, il duo di Los Angeles continua la sua produzione con un 3° album mantenendo una tensione costante tra elementi nostalgici e sonorità futuristiche.

The Hellp è un progetto che ha il suo fulcro a Los Angeles, California, formato dal duo composto da Noah Dillon (voce) e Chandler Ransom Lucy (produttore e compositore). Attivi dal 2015, il duo ha costruito negli anni un profilo riconoscibile ai margini della scena indipendente americana, caratterizzato da un’estetica sonora che miscela elementi del rock alternativo con l’elettronica.

Presentandosi con un outfit prettamente “rock” (giacche di pelle o di jeans, t-shirt e jeans strettissimi), sin dall l’album di debutto Twin Sinner (2016) il genere della band si muove tra indie rock, electro ed elementi sperimentali, spesso combinando ritmiche club e tessiture elettroniche con una sensibilità compositiva che attinge a diverse influenze. Il loro sound è stato descritto come un incontro tra elementi nostalgici e sonorità futuristiche, mantenendo una tensione costante tra generi.

“Riviera” è il terzo album in studio di The Hellp. Pubblicato per Atlantic Records, il disco prosegue l’esplorazione sonora del duo con una maggiore introspezione e un suono ulteriormente raffinato, un mix di sonorità electro 00’s (new rave, electroclash e indietronica) e attitudini più vicine all’indie rock “sleaze” (come Strokes, LCD Soundsystem o Yeah Yeah Yeahs).

La tracklist include dieci canzoni che offrono racconti articolati sulla giovinezza e le sue contraddizioni evitando facili appeal radiofonici in favore di una cura nei dettagli e una tensione emotiva crescente che si dispiega lungo l’ascolto. Dalle atmosfere che ricordano il clatter dell’alt-rock alla trame del synth-pop più teso, “Riviera” è un’opera che cerca di definire la maturazione del progetto The Hellp. La produzione, curata principalmente da Lucy, è focalizzata sull’equilibrio tra immediatezza melodica e la complessità delle strutture elettroniche e ritmiche.

Attraverso questo disco, The Hellp mira a consolidare la propria credibilità artistica, distanziandosi dalle etichette temporanee per concentrarsi su un’identità sonora in evoluzione e concettualmente ben strutturata.

Riviera” di The Hellp è il nostro “Disco della Settimana“.