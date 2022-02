“The Experimental Sound Urban Regenerated” Viaggi Urbani nelle Sonorità Sperimentali. Tre appuntamenti dal 4 febbraio al primo aprile 2022: live, incontri, dj set Tutti ad ingresso libero. Si parte venerdì con Riccardo Sinigaglia, compositore, e nome eccellente della musica sperimentale italiana accompagnato da Gabin Dabiré



Dall’elettronica al free jazz, da John Cage a Jon Hassell. E’ un percorso attraverso le avanguardie sonore contemporanee la rassegna “The Experimental Sound Urban Regenerated” in programma dal 4 febbraio al primo aprile 2022 a Pontassieve (Firenze). Musica dal vivo ma anche incontri, approfondimenti e dj-set. Tutto a ingresso libero, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Attesi sul palco due senatori del genere quali Riccardo Sinigaglia e Marco Lucchi, oltre al Collettivo Octopus, impreziosito da Dado Ricci al sax e ai clarinetti. I concerti si svolgeranno, volutamente, in spazi e luoghi di Pontassieve non deputati allo spettacolo – il parcheggio piazza Cairoli, lo Skate Park di via Lisbona, piazza Libero Grassi – seguendo un principio di “rigenerazione” oltre che di eventi “site specific”.

Primo appuntamento venerdì 4 febbraio Riccardo Sinigaglia, compositore, insegnante oltre che nome eccellente della musica sperimentale italiana, in particolare di quella corrente che tra i 70/80 ha cercato il punto di congiunzione tra elettronica e musica etnica. Alle ore 21, nel parcheggio coperto di piazza Cairoli, Riccardo Sinigaglia presenterà la performance “Dall’elettronica all’acustica”, e al suo fianco ritroverà, solo in questa occasione, Gabin Dabiré, cantante e polistrumentista originario del Burkina Faso e suo storico collaboratore.

Un nuovo, magnifico, incontro tra sintetizzatori, Arp Odyssey, flauti, sanza, balafon e percussioni africane.

Posti limitati, si può prenotare via email a comunicazioni@sound-musiche.it o via whatsapp al 328.7816084. Ingresso con super green pass e mascherina ffp2.

Sempre venerdì 4 febbraio, alle 17, presso la Sala delle Eroine del Comune di Pontassieve, lo scrittore, saggista e discografico Antonello Cresti condurrà la conferenza “Viaggio alla scoperta del minimalismo” (ingresso libero) INFO