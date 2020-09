The Elephant man in versione restaurata torna al cinema

Mercoledì 16 al Cinema Odeon di Firenze l’anteprima nazionale della versione restaurata di uno dei più grandi capolavori di David Lynch: The Elephant man. In lingua originale con sottotitoli in italiano a 40 anni dalla sua uscita nelle sale

La proiezione inaugura la nuova stagione di Odeon Classics, la sezione dedicata ai grandi classici restaurati, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Siamo a Londra, nella seconda metà dell’Ottocento. A causa di una malattia molto rara, la neurofibromatosi, che gli ha dato sembianze mostruose, il giovane John Merrick (John Hurt) viene esposto come “uomo elefante” nel baraccone di Bytes (FreddieJones), un alcolizzato che campa sfruttando la sua mostruosità e lo tratta come una bestia. E’ qui che Merrick viene scoperto dal dottor Frederick Treves (Anthony Hopkins), un chirurgo del London Hospital che convince Bytes a cederglielo per qualche tempo in modo da poterlo studiare e curare. Portato in ospedale e presentato a un congresso di scienziati, John si rivela ben presto agli occhi di Treves come un uomo di intelligenza superiore e di animo raffinato e sensibile. Mentre a lui si interessano sinceramente gli aristocratici londinesi, la principessa Alexandra e la famosa attrice di teatro Madge Kendal (Anne Bancroft), il fuochista dell’ospedale tenta di sfruttare la sua presenza mostrandolo a pagamento a gente in cerca di emozioni. La notte stessa in cui John subisce un’incursione di avvinazzati e di donnine, condotti nella sua stanza dal fuochista, Bytes riesce a entrare non visto e a riprendersi “il suo tesoro”, come egli chiama Merrick. Portato sul continente, il poveretto viene di nuovo esibito come una curiosità da baraccone, picchiato e rinchiuso nella gabbia delle scimmie finché, mossi a compassione, alcuni suoi compagni di “lavoro” lo liberano e John, con il volto coperto da un cappuccio, torna a Londra. Ma il destino ha ancora in serbo per lui gioie e dolori.

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze

Tel. 055-214068

Biglietto: euro 10 (ridotto euro 8 per abbonati e studenti)

www.odeonfirenze.com