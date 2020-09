Scuola: maestra positiva al covid, due primarie Aretino restano chiuse

E’ accaduto a Subbiano (Arezzo). Per gli alunni e le alunne è scattata la modalità di didattica a distanza in attesa di ulteriori indicazioni.



Due scuole primarie chiuse prima di iniziare l’anno scolastico. E’ accaduto a Subbiano (Arezzo). La comunicazione è arrivata alle 22.41 di ieri ed è stata diffusa on line dalla dirigenza scolastica.

Le due scuole primarie sono state chiuse a causa della positività riscontrata in una maestra. Per le alunne e gli alunni è scattata la modalità di didattica a distanza in attesa di ulteriori indicazioni. I genitori che non sono riusciti a leggere on line la comunicazione sono stati avvertiti in mattinata.

Le due scuole chiuse vanno ad aggiungersi alle sette già fermate in Casentino prima della ripartenza ovvero le scuole dell’infanzia di Corezzo e delle primarie della stessa Corezzo, Chiusi della Verna, Chitignano, Corsalone, Rassina e Talla. In tutto circa 250 bambini e bambine resteranno ancora a casa.